В Запорожской области у хозяина плантации конопли изъяли оружие

За наркорастениями мужчина тщательно ухаживал и охранял, для чего нанял работников и охранников.

В селе Ожерельное Запорожской области правоохранители обнаружили наркоплантацию и изъяли найденные вблизи боеприпасы. Как сообщили в областной полиции, правоохранители изъяли почти 400 растений конопли.

Кроме того, в лесополосе вблизи было найдено и изъято 930 патронов калибра 5,45 мм и боевую гранату РГД-5.

"Полицейскими установлено, что ранее неоднократно судимый житель Пологовского района 1976 года рождения возле своего дома вырубил частично тростник и посеял наркосодержащие растения на площади около 1,5 тысяч квадратных метров. За наркорастениями мужчина тщательно ухаживал и охранял, для чего нанял работников и охранников", - рассказали в полиции.

Отмечается, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого был изъят автомат АКС-74 и магазин с 29 патронами калибра 5,45 мм. В автомобиле его жены нашли пистолет и 15 патронов к нему.

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"Пятеро лиц, причастных к выращиванию и охраны наркорастений, задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - добавили правоохранители.

Ранее в Одесской обрасти правоохранители изъяли у 36-летнего мужчины 20 кг каннабиса, 10 кг свежих измельченных наркосодержащих растений и большое количество кустов конопли.

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