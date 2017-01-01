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Керченский стрелок перед нападением сжег свои вещи

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Устроивший стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков перед преступлением сжег личные вещи.
Владислав Росляков устроил кровавую бойню в колледже в Керчи
Владислав Росляков устроил кровавую бойню в колледже в Керчи
Mash


Студент Владислав Росляков, устроивший стрельбу и взрывы в политехническом колледже Керчи, сжег личные вещи незадолго до нападения. Об этом сообщает в воскресенье, 21 октября, РЕН ТВ.

По данным телеканала, убийца уничтожил на пустыре тетради, фотографии, флешки, сим-карту и Библию. Кроме того, по словам источников, Росляков закопал на пустыре сейф, содержимое которого пока неизвестно.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрыв. Погибли 20 человек (15 студентов, библиотекарь, финансист и четверо преподавателей), более 70 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.

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Теги: убийство, убийца, расстрел, Керчь, бойня
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Источник: korrespondent.net

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