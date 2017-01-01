Пограничники с начала года "насобирали" 300 килограмм янтаря

С начала 2018 года сотрудники Госпогранслужбы обнаружили почти 300 килограммов "солнечного камня".

С начала года пограничники изъяли у контрабандистов 300 кг янтаря dpsu.gov.ua



Почти 300 килограмм янтаря обнаружили пограничники с начала 2018 года, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



"С начала года сотрудники Госпогранслужбы Украины обнаружили почти 300 килограммов "солнечного камня", – сказано в сообщении пресс-службы, обнародованном в воскресенье, 21 октября.





Так, в субботу вечером, 20 октября, в пункте пропуска Устилуг при досмотре автомобиля Volkswagen пограничниками Львовского отряда было обнаружено 700 грамм обработанного и необработанного янтаря. Находка изъята правоохранителями. Сумма оценки камней будет установлена после проведения экспертизы. Напомним, ранее в Ровенской области полиция в одном из сел изъяла 197 килограммянтаря на сумму почти три миллиона гривен, а на Закарпатье изъяли более тонны янтаря на миллион долларов.

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