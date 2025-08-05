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В Харькове Mazda врезалась в магазин

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В результате дорожно-транспортного происшествия жертв и пострадавших нет. На водителя составлен админпротокол.
Авария произошла на улице Сумской
Авария произошла на улице Сумской
Нацполиция

В Харькове водитель Mazda въехал в магазин - жертв и пострадавших нет. Как сообщили в патрульной полиции Харьковской области, авария произошла на улице Сумская, 53 вечером в субботу, 20 октября.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением и наехал на ограждение и магазин.

На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол.

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Ранее в Подольском районе Киева в результате аварии пострадали семь автомобилей.

 

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Теги: ДТП, Харьков, магазины, авария, магазин
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Источник: korrespondent.net

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