В Харькове Mazda врезалась в магазин

В результате дорожно-транспортного происшествия жертв и пострадавших нет. На водителя составлен админпротокол.

В Харькове водитель Mazda въехал в магазин - жертв и пострадавших нет. Как сообщили в патрульной полиции Харьковской области, авария произошла на улице Сумская, 53 вечером в субботу, 20 октября.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением и наехал на ограждение и магазин.

На водителя автомобиля Mazda патрульные составили административный протокол.

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