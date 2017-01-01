В Кривом Роге подпольный завод произвел 1,5 тонны боеприпасов и взрывчатки
Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин отчитался о том, сколько нелегального оружия было изъято в Украине с начала 2018 года.
Эту информацию он обнародовал на своей странице в Facebook.
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Особо впечатляет случай в Кривом Роге, где местный житель наладил производство боеприпасов и взрывчатки, и успел подготовить для продажи 1,5 тонны этой “продукции“.
За девять месяцев 2018 подразделениями Национальной полиции изъято:
⁃ гранатометов - 55
⁃ автоматов - 71
⁃ винтовок- 132
⁃ пистолетов - 695
⁃ самодельного оружия -212
⁃ другого огнестрельного оружия -188 единиц.
“Только за последние несколько дней работниками криминальной полиции изъяты из хранилища в Бахмуте Донецкой области десятки гранатометов и гранаты. В Днепропетровской области у местного жителя Кривого Рога, который организовал частное производство боеприпасов, изъято более 1,5 тонн боеприпасов“, - написал Аброськин.
Как сообщалось 3 мая, возле Детского мира в Киеве нашли склад боеприпасов для РСЗО.