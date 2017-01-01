На Закарпатье у кладбища шлагбаум убил пассажира авто

В проезжающей машине водитель был пьян.

В селе Верхнее Водяное Раховского района Закарпатской области в результате столкновения автомобиля со шлагбаумом погиб человек.

Об этом сообщает полиция области.

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20 октября вечером в Раховское отделение полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что в карете скорой помощи скончался мужчина, который травмировался в результате ДТП.

Погибшим оказался 56-летний житель села Верхнее Водяное Раховского района. Как установили правоохранители, в тот день мужчина отдыхал со своими родственниками и знакомыми. Около 16 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, компания решила съездить на местное кладбище.

За рулем автомобиля Nиssаn Pаtrоl иностранной регистрации находился в нетрезвом состоянии 34-летний племянник погибшего, житель Верхнего Водяного. В салоне были трое пассажиров.

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Во время заезда на кладбище пьяный водитель не справился с управлением и въехал в приоткрытый шлагбаум. Тот попал в салон машины, сначала травмировал переднего пассажира, а дальше смертельно травмировал мужчину, который сидел на заднем сиденье. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой. Виновник трагедии задержан.

Полиция начала по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Виновник трагедии задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Обстоятельства трагической ДТП устанавливает следствие. Транспортное средство помещено на штрафплощадку.

Погибший сидел на заднем сиденье zk.npu.gov.ua

Как сообщалось 8 октября, в Житомирской области шлагбаум травмировал школьника.