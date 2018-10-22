На Донбассе поймали матерого боевика "ДНР"

Задержанный четыре года воевал за террористов.

В Донецкой области полиция задержала 53-летнего боевика "ДНР", который в течении четырех лет. воевал в танковом батальоне "ДНР" и периодически в качестве пехотинца дежурил на блокпосту у Спартака (Донецк). Об этом сообщает kriminal.tv со ссылкой на источники в полиции.

Читай также: Сутки на Донбассе: 19 обстрелов, трое раненых

Задержанный – житель ПГТ Очеретино в Донецкой области. В 2018 году террорист прекратил свою деятельность и вернулся домой с “удостоверением“ участника боевых действий “ДНР“ и “наградами“ террористов.

Параллельно двое жителей Краматорска, бывшие террористами менее месяца до освобождения города в 2014-ом, не стали ждать, когда их в конце концов вычислят. Они оформили явку с повинной и теперь воспользуются программой “Тебя ждут дома“, освобождающей от уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший боевик на Донбассе добровольно сдался полицейским.