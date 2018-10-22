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На Донбассе поймали матерого боевика "ДНР"

Комментариев: 1
Задержанный четыре года воевал за террористов.
Боевик воевал за "ДНР" четыре года
Боевик воевал за "ДНР" четыре года
beztabu.net

В Донецкой области полиция задержала 53-летнего боевика "ДНР", который в течении четырех лет.  воевал в танковом батальоне "ДНР" и периодически в качестве пехотинца дежурил на блокпосту у Спартака (Донецк). Об этом сообщает kriminal.tv  со ссылкой на источники в полиции.

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Задержанный – житель ПГТ Очеретино в Донецкой области. В 2018 году террорист прекратил свою деятельность и вернулся домой с “удостоверением“ участника боевых действий “ДНР“ и “наградами“ террористов.

Параллельно двое жителей Краматорска, бывшие террористами менее месяца до освобождения города в 2014-ом, не стали ждать, когда их в конце концов вычислят. Они оформили явку с повинной и теперь воспользуются программой “Тебя ждут дома“, освобождающей от уголовной ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший боевик на Донбассе добровольно сдался полицейским.

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Теги: Донецкая область, полиция, боевик, ДНР, террорист, задержание
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Комментариев (1)
deadwest    22.10.2018, 10:56
Оценка:  0
deadwest
Тем временем, в этом году Украина со 1563 долларами ежегодного дохода на одного взрослого украинца заняла 123-е место из 140 стран мира в рейтинге личного богатства граждан. А они террористов матерых ловят, иуды.
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