Павелко причастен к созданию офшора-СМИ

Глава Бюджетного комитета Андрей Павелко лично причастен к созданию офшорной компании S.D.T FZE из ОАЭ, с помощью которой из Украины было выведено более 1 млн долларов международного кредита.

Об этом сообщили "Схемы".

"Номинальный директор арабской компании шейх Алькасеми и Павелко знакомы друг с другом. В Facebook шейха есть общее фото с Павелко, который на камеру и название компании не особо помнил. Возможно, такая забывчивость с возможным желанием скрыть связь с оффшором", – говорится в сообщении.

Как известно, выложенные в открытый доступ ресурсом Anonymous документы ФФУ засвидетельствовали "проворачивание" Федерацией и лично Павелко коррупционной схемы с кредитом УЕФА на 4 млн долларов, выданном Украине на строительство стадиона по производству искусственного покрытия для футбольных полей – с помощью завышения стоимости закупаемого для него оборудования.

Согласно с документами, связанная с Павелко оффшорная компания S.D.T FZE из ОАЭ закупала у поставщиков необходимое для украинского завода оборудование, а потом перепродавала его "ФФУ Продакшн" с наценкой в 20% – позволив таким образом осесть в карманах своего руководства более 1 млн долларов.

При этом сам Павелко в эфире "Схем" попробовал переложить ответственность за использование оффшора в оборудке с поставками оборудования для завода "ФФУ Продакшн" (принадлежащего возглавляемой им же Федерации футбола Украины – ред.) на партнера компании – немецкую фирму Polytan.

"Эту компанию (S.D.T FZE – ред.) нам рекомендовала Polytan", – заявил Павелко, объясняя в эфире программы "Схемы", почему именно эта компания была выбрана в качестве посредника и почему не была произведена прямая закупка у поставщиков.

В то же время, напомним: ранее авторитетный швейцарский журналист Арно Беда, расследующий коррупцию Павелко, заявил о прямой вовлеченности Polytan в коррупционную схему главы Бюджетного комитета ВР – "Продолжение скандала с Павелко: директор по продажам Polytan Роб Ваннекер также участвовал в хищении средств УЕФА и бюджета Украины. И завод в Киеве никогда не производил никакого искусственного дерна!".