У побережья вода буквально кишит медузами.

В море под Одессой — нашествие медуз

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В море под Одессой — нашествие медуз

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Огромное количество медуз наблюдается сегодня возле одесского побережья.

Об этом сообщает местное издание Думская.

“Особенно много их в акватории Одесского порта в районе 15 и 16 причалов. Цвет медуз — от молочного до синего с красноватым оттенком. Встречаются особи до 30 сантиметров в диаметре“, - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в Одессе от ожогов медуз пострадали более 500 отдыхающих.

Как сообщалось, эксперты взволнованы из-за медуз и рыб-игл в Киевском водохранилище.