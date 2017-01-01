Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В море под Одессой — нашествие медуз

Комментариев: 0
У побережья вода буквально кишит медузами.
В море под Одессой — нашествие медуз
© dumskaya.net
Фото 1/6
  • Количество медуз необычайно велико
  • Количество медуз необычайно велико
  • Количество медуз необычайно велико
  • Количество медуз необычайно велико
  • Количество медуз необычайно велико
  • Количество медуз необычайно велико
В море под Одессой — нашествие медуз
Количество медуз необычайно велико
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Впервые за 7 лет Киевское водохранилище зарыбили более чем 15 тоннами мальков

Огромное количество медуз наблюдается сегодня возле одесского побережья.

Об этом сообщает местное издание Думская.

“Особенно много их в акватории Одесского порта в районе 15 и 16 причалов. Цвет медуз — от молочного до синего с красноватым оттенком. Встречаются особи до 30 сантиметров в диаметре“, - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в Одессе от ожогов медуз пострадали более 500 отдыхающих.

Как сообщалось, эксперты взволнованы из-за медуз и рыб-игл в Киевском водохранилище.

Поделись:
Теги: Одесса, медузы, море
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь