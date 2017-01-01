В море под Одессой — нашествие медуз
У побережья вода буквально кишит медузами.
В море под Одессой — нашествие медуз
© dumskaya.net
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В море под Одессой — нашествие медуз
Количество медуз необычайно велико
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Огромное количество медуз наблюдается сегодня возле одесского побережья.
Об этом сообщает местное издание Думская.
“Особенно много их в акватории Одесского порта в районе 15 и 16 причалов. Цвет медуз — от молочного до синего с красноватым оттенком. Встречаются особи до 30 сантиметров в диаметре“, - говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре в Одессе от ожогов медуз пострадали более 500 отдыхающих.
Как сообщалось, эксперты взволнованы из-за медуз и рыб-игл в Киевском водохранилище.