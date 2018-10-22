Во Львове в больнице умер 34-летний боец АТО
Ночью 22 октября в областной клинической больнице скончался 34-летний демобилизованный участник АТО Михаил Ковальчук.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Львовского облсовета Мирослава Бабинская.
Читай также: На Волыни спасли военного, пытавшегося повеситься
В ее сообщении указано, что 34-летний Михаил Ковальчук попал в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии. 21 октября искали доноров крови для военного, так нужно было переливание. Однако ночью 22 октября мужчина скончался.
В областной клинической больнице подтвердили информацию о смерти военного, указав, что у него был цирроз печени. Однако подробную информацию пообещали сообщить позже.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге на врачей завели дело из-за смерти бойца АТО.