Во Львове в больнице умер 34-летний боец АТО

Участник АТО скончался от цирроза печени в Областной клинической больнице Львова.

Ночью 22 октября в областной клинической больнице скончался 34-летний демобилизованный участник АТО Михаил Ковальчук.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Львовского облсовета Мирослава Бабинская.

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В ее сообщении указано, что 34-летний Михаил Ковальчук попал в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии. 21 октября искали доноров крови для военного, так нужно было переливание. Однако ночью 22 октября мужчина скончался.

В областной клинической больнице подтвердили информацию о смерти военного, указав, что у него был цирроз печени. Однако подробную информацию пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге на врачей завели дело из-за смерти бойца АТО.