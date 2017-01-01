Янукович готов выступить с последним словом

Экс-президент настаивает на выступлении в рамках процедуры международной правовой помощи, а суд предлагает процедуру допроса по Skype.

Янукович и суд не могут договориться о режиме выступления с последним словом EPA/UPG

Бывший президент Украины Виктор Янукович согласен выступить с последним словом в Оболонском райсуде Киева в рамках процедуры международной правовой помощи. Об этом сообщил его адвокат Виталий Сердюк, передает ТАСС.

“Виктор Янукович уже неоднократно за его личной подписью требовал обеспечить его выступление, но суд на протяжении всего этого периода отказывается обеспечить это, пытаясь навязать защите выдуманную процедуру допроса президента Украины по Skype“, - заявил Сердюк.

Читай также: СБУ: Сын Януковича хотел устроить провокацию на Банковой

По его словам, Янукович требует, чтобы окончательное решение по делу вынесли присяжные, однако суд “даже не поставил этот вопрос на рассмотрение“.

Соответствующее заявление от имени Януковича, по словам Сердюка, было подано около месяца назад “после того, как фактически началось давление на адвокатов, когда суд отказался допрашивать его, исследовать материалы экспертиз, допрашивать ряд ранее вызванных свидетелей“.

Отметим, суд уже 23 октября может заявить о завершении стадии дебатов в деле в государственной измене Януковича, “если завтра защитники Виктора Януковича не продолжат выступление в судебных дебатах“.

Читай также: Манафорт пытался лишить Тимошенко поддержки со стороны администрации Обамы - документы

Напомним, 8 октября был обнародован текст письма бывшего президента Виктора Януковича главе РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины.

Уточним, Януковича обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: государственная измена, пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничество в ведении агрессивной войны“. Прокуратура требует приговорить экс-президента к 15 годам тюрьмы.