В Житомире произошла массовая драка с поножовщиной
В центре Житомира группа парней устроила коллективную "дуэль" из-за девушки, правда противостояние было неравным.
Об этом сообщает 2+2.
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"Шестеро мужчин устроили настоящую бойню в центре Житомира. Здесь и резали, и дрались, и стреляли. Все началось с ссоры. На видео видно, что четверо пытаются отвести одного из мужчин на разговор, но тот говорить с ними отнюдь не собирается. В результате драка таки началась. На кадрах видно, что один из участников бросается на мужчину с ножом", - говорится в сообщении.
К счастью, останавливают кровопролитие свидетели происшествия, которые выстрелами в воздух разгоняют бойцов.
"После чего нападавшие быстро убегают. А в шоке пострадавший даже не понимает, что получил серьезное ранение. Оказалось, что у мужчины повреждена артерия", - рассказал журналист.
Свидетели сразу оказали помощь и вызвали скорую. Массовая драка с поножовщиной произошла из-за женщины. По крайней мере такая версия пока главная. Житомирские правоохранители разыскивают БМВ черного цвета, на котором скрылись нападавшие.
Как сообщалось 16 октября, в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной.