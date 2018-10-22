В Житомире произошла массовая драка с поножовщиной

Один из парней получил опасное ножевое ранение.

В центре Житомира группа парней устроила коллективную "дуэль" из-за девушки, правда противостояние было неравным.

Об этом сообщает 2+2.

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"Шестеро мужчин устроили настоящую бойню в центре Житомира. Здесь и резали, и дрались, и стреляли. Все началось с ссоры. На видео видно, что четверо пытаются отвести одного из мужчин на разговор, но тот говорить с ними отнюдь не собирается. В результате драка таки началась. На кадрах видно, что один из участников бросается на мужчину с ножом", - говорится в сообщении.

К счастью, останавливают кровопролитие свидетели происшествия, которые выстрелами в воздух разгоняют бойцов.

"После чего нападавшие быстро убегают. А в шоке пострадавший даже не понимает, что получил серьезное ранение. Оказалось, что у мужчины повреждена артерия", - рассказал журналист.

Свидетели сразу оказали помощь и вызвали скорую. Массовая драка с поножовщиной произошла из-за женщины. По крайней мере такая версия пока главная. Житомирские правоохранители разыскивают БМВ черного цвета, на котором скрылись нападавшие.

Как сообщалось 16 октября, в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной.