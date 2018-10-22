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Рабинович: МВФ плевать, выживут ли украинцы после повышения тарифов, – лишь бы отдали долги

Комментариев: 8
Рабинович: МВФ плевать, выживут ли украинцы после повышения тарифов, – лишь бы отдали долги

Власть окончательно продалась Международному валютному фонду, повысив тарифы на газ на 23,5%. Такое мнение в очередном выпуске авторского проекта “Кто кому Рабинович“ в эфире телеканала “112 Украина“ высказал народный депутат и лидер политической партии “За життя“ Вадим Рабинович.

Отметим, что Кабмин в пятницу, 19 октября, постановил повысить с 1 ноября цену на газ для населения на 23,5%. Повышение тарифа на газ является условием МВФ для предоставления Украине очередного транша.

“Я считаю, что власть Украины окончательно продалась МВФ, повысив тарифы на газ на 23,5%. Хочу объяснить, чтобы все поняли, почему фонд настаивал на повышении тарифов. МВФ не в доле с нашими олигархами: фонд зарабатывает отдельно, а олигархи – отдельно. МВФ интересует только возврат долгов. Перед ним должник – Украина, а как забрать долг у неработающей страны, где правительство ничего не развивает? С населения. А умрут эти люди или что с ними будет – на это МВФ плевать! Но это должно было бы интересовать нормальную власть“, – заявил парламентарий.

По его словам, газ, который добывается из народных недр, в итоге продают народу в несколько раз дороже себестоимости.

“Мы с вами будем платить европейские тарифы. Такие, как европейцы – поляки, англичане, итальянцы. Но ведь зарплата у нас меньше в разы! Я в принципе не могу понять, как теперь люди будут выживать. По всем подсчетам, пенсионер должен будет заплатить 80%, 90%, а иногда и 120% своей пенсии только за коммуналку. И все эти субсидии становятся более эфемерными. К людям будут приходить проверяющие и смотреть на голодных детей и пустой холодильник. Если человек раз в жизни сходил в кинотеатр, то у него тоже отберут право на субсидию“, – подчеркнул народный депутат.

Политик считает, что, действуя в угоду МВФ, нынешняя власть довела ситуацию в стране до критической.

“По указке МВФ власть в стране убивает самый неимущий класс – пенсионеров. Как получается, что человек, честно проработавший, получает зарплату, несовместимую с жизнью? Как случилось, что все эти великие рядом стоящие Польша и Румыния, которые ездили к нам за продуктами, теперь являются мечтой украинца, куда стремятся выехать на заработок? Обо всем этом нужно будет подумать в день выборов и проголосовать по совести, по уму, “За життя“, – подчеркнул Вадим Рабинович.

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Комментариев (8)
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Шкиряк_и_Зорян    22.10.2018, 13:35
Оценка:  +2
Шкиряк_и_Зорян
Ну тут он прав! Это и есть основа политики любого банка, кроме банка спермы!
ВосставшийИзБана    22.10.2018, 13:38
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Я напомню, что в его святом писании написано: "Своему брату (еврею) день в рост не давай, а всем другим - давай. ..... И тогда будешь жить в гордах, которые не строил, есть хлеб, который не сеял и цари их будут служить тебе."
Шкиряк_и_Зорян    22.10.2018, 13:47
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Вы как всегда правы, боцман! Я сюда захожу Вас почитать. И всегда Вам плюсую, если даже сам иного, чем Вы, мнения.
deadwest    22.10.2018, 13:18
Оценка:  0
deadwest
Тем временем, жители центрального, Печерского района Киева выстраиваются в длинные очереди за бесплатной едой.
deadwest    22.10.2018, 13:20
Оценка:  0
deadwest
Точка расположена в 20 метрах от здания Госказначейства - главного аккумулятора государственных средств)
ВосставшийИзБана    22.10.2018, 13:20
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну и что? У меня соседка имеет хорошую пенсию. Сын у нее мент на пенсии. А все равно ходит за бесплатной едой. Готовить лень.
deadwest    22.10.2018, 14:00
Оценка:  0
deadwest
Я и смотрю, что многие из них не похожи на бездомных)
ВосставшийИзБана    22.10.2018, 13:14
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
У Рабиновича случайно онкологии нет? Как-то у него мешок на шее влево скосился.
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