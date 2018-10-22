Рабинович: МВФ плевать, выживут ли украинцы после повышения тарифов, – лишь бы отдали долги

Власть окончательно продалась Международному валютному фонду, повысив тарифы на газ на 23,5%. Такое мнение в очередном выпуске авторского проекта “Кто кому Рабинович“ в эфире телеканала “112 Украина“ высказал народный депутат и лидер политической партии “За життя“ Вадим Рабинович.

Отметим, что Кабмин в пятницу, 19 октября, постановил повысить с 1 ноября цену на газ для населения на 23,5%. Повышение тарифа на газ является условием МВФ для предоставления Украине очередного транша.

“Я считаю, что власть Украины окончательно продалась МВФ, повысив тарифы на газ на 23,5%. Хочу объяснить, чтобы все поняли, почему фонд настаивал на повышении тарифов. МВФ не в доле с нашими олигархами: фонд зарабатывает отдельно, а олигархи – отдельно. МВФ интересует только возврат долгов. Перед ним должник – Украина, а как забрать долг у неработающей страны, где правительство ничего не развивает? С населения. А умрут эти люди или что с ними будет – на это МВФ плевать! Но это должно было бы интересовать нормальную власть“, – заявил парламентарий.

По его словам, газ, который добывается из народных недр, в итоге продают народу в несколько раз дороже себестоимости.

“Мы с вами будем платить европейские тарифы. Такие, как европейцы – поляки, англичане, итальянцы. Но ведь зарплата у нас меньше в разы! Я в принципе не могу понять, как теперь люди будут выживать. По всем подсчетам, пенсионер должен будет заплатить 80%, 90%, а иногда и 120% своей пенсии только за коммуналку. И все эти субсидии становятся более эфемерными. К людям будут приходить проверяющие и смотреть на голодных детей и пустой холодильник. Если человек раз в жизни сходил в кинотеатр, то у него тоже отберут право на субсидию“, – подчеркнул народный депутат.

Политик считает, что, действуя в угоду МВФ, нынешняя власть довела ситуацию в стране до критической.

“По указке МВФ власть в стране убивает самый неимущий класс – пенсионеров. Как получается, что человек, честно проработавший, получает зарплату, несовместимую с жизнью? Как случилось, что все эти великие рядом стоящие Польша и Румыния, которые ездили к нам за продуктами, теперь являются мечтой украинца, куда стремятся выехать на заработок? Обо всем этом нужно будет подумать в день выборов и проголосовать по совести, по уму, “За життя“, – подчеркнул Вадим Рабинович.