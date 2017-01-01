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В Украине объявили штормовое предупреждение

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Гидрометцентр предупредил о резких изменениях в погодных условиях.
Гидрометцентр предупредил о резкой перемене погоды в Украине
Гидрометцентр предупредил о резкой перемене погоды в Украине
depositphotos.com

Погодные условия в Украине в период 24-25 октября потерпят резкие изменения. Всвязи с этим Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Об этом говорится на сайте синоптиков. 

 

Дожди, усиление ветра и возможно, снег ожидают украинцев
Дожди, усиление ветра и возможно, снег ожидают украинцев
meteo.gov.ua

 

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“24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди, в западных, местами северных, центральных и Харьковской областях с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-20 м/с, 24 октября на западе страны местами 25-30 м/с; в Карпатах и ​​Прикарпатье мокрый снег, метели, возможно образование снежного покрова (ночью 24 октября на высокогорье сильный снег)”, - говорится в штормовом сообщении № 143 от 22 октября 2018 года.

Кроме того, в Киевской области в течение 24-25 октября ожидается резкое изменение погодных условий: пройдут дожди (25 октября местами с мокрым снегом); усиление ветра до 15-20 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда ждать второе бабье лето.

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Теги: Украина, штормовое предупреждение, синоптики, Гидрометцентр, похолодание
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