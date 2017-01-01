Климкин поддержал США в намерении разорвать ракетный договор с РФ

России придется принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора, заявили в МИД РФ.

Климкин уверен, что к РФ больше не будет "толерантности" EPA/UPG

Читай также: Лондон поддержал США в выходе из договора о РСМД

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что с пониманием относится к намерению США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией.

“России дают знать, что к гибридному невыполнению им своих обязательств не будет больше толерантности. Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной“, - написал Павел Климкин Twitter.

З розумінням ставлюся до наміру США вийти з договору про РСМД. Росії дають знати, що «гібридне» невиконання нею своїх зобов’язань не буде більше толеруватися. Архітектура стратегічної стабільності має бути прозорою, чесною та ефективною. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 октября 2018 г.

Читай также: Германия отреагировала на выход США из ракетного договора

Накануне, президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора из-за несоблюдения РФ своих обязанностей. По его словам, Россия в течение многих лет нарушала соглашение, а США не позволят ей этого делать.

В МИД РФ заявили, что будут принимать меры военно-технического характера в случае выхода США из договора.

О том, что Россия не придерживается обязательств, также заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Читай также: Новая гонка вооружений. Радикальное решение Трампа

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987-го года генсеком ЦК КПСС Михаил Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганлм. Стороны договорились не проводить, не испытывать и не разворачивать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. В итоге к 1991 году Россия и США ликвидировали около 2700 ракет.