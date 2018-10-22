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Половина украинцев за крымскотатарскую автономию - соцопрос

Комментариев: 2
Больше всего за создание крымскотатарской автономии высказались на западе Украины и в центре.
Опрошено 2019 респондентов
Опрошено 2019 респондентов
EPA/UPG

В случае освобождения от оккупации, половина украинцев поддерживают создание в Крыму крымскотатарской автономии, а не поддерживает - 28%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Центром Разумкова.

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В частности, поддержали инициативу 50% респондентов, почти 22% указали, что им трудно ответить.

Больше всего за создание крымскотатарской автономии высказались на западе Украины (56%) и в центре (59%), на юге и востоке идею одобряют 36-38%, уровень несогласия в этих регионах примерно такой же.

39% опрошенных, которые верят в то, что Крым станет украинским, считают, что возвращению полуострова будет способствовать смена власти в России.

32% респондентов считают, что Крым поможет вернуть усиление санкционного давления на Россию и рост уровня жизни в Украине (31%).

По данным исследования силовой вариант возвращения Крыма поддерживают лишь 10% населения.

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Опрос проходил с 16 по 22 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось о том, что 5 октября, 100 лет назад, в Киеве начались переговоры о присоединении Крыма к Украине.

Напомним, что в июне Крымские греки предлагали властям аннексированного Крыма вернуть полуострову исторические название

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Теги: Крым, Россия, Украина, опрос, автономия
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Комментариев (3)
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Котофунтик    22.10.2018, 15:45
Оценка:  0
Котофунтик
Татар в Крыму было 10%,украинцев-15%,русских более 70.Так у украинцев то больше прав автономию создавать,чем у татар))
Котофунтик    22.10.2018, 14:33
Оценка:  +5
Котофунтик
А венгерско-польской автономии не хотите ли? Чужое-не жалко?))
deadwest    22.10.2018, 14:33
Оценка:  +3
deadwest
Больше всего в возвращение Крыма верят жители западного региона... Всё таки чем восточнее, тем меньше иллюзий.
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