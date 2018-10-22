В Украине анонсировали следующий этап медицинской реформы

Планируется, что в следующем году будут введены электронные медицинские книги, рецепты на программу Доступные лекарства и больничные.

Заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк заявил на брифинге в Киеве, что в 2019 году будут введены электронные медицинские книги, рецепты на программу Доступные лекарства, больничные и начнется реформа вторичного звена медицинской помощи.

По его словам, в следующем году первичное звено медицинской помощи обновится уже по всей стране, передает УНИАН.

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“Мы не планируем оставлять старую модель финансирования, начиная с января 2019 года. Вся первичная помощь, вся семейная медицина, педиатрия на первичном звене, терапевты - все начнут работать по новым правилам, и это станет нормой по всей стране“, - сказал Ковтонюк, отметив, что Минздрав начнет широко запускать электронные инструменты для врачей и пациентов.

Заместитель министра отметил, что сейчас декларация с врачом заключается в электронном виде. Со следующего года семейные врачи уже начнут вводить электронные медицинские карты каждому своему пациенту.

По словам Ковтонюка, с середины следующего года реформа пойдет дальше - на следующее звено помощи на специализированный уровень.

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“По принципу деньги за пациентом будут работать поликлиники. То есть можно будет получить консультации специалистов, пройти такие обследования, как рентген, УЗИ или маммография, и сдать необходимые анализы, и за это будет платить уже Национальная служба здоровья. Что это будет означать для людей? Они смогут выбрать место, куда обратиться - в поликлинику, где проживают, или в другую поликлинику или в частное учреждение, и сдать соответствующие анализы. Это все очень сложно технически, но мы будем двигаться и удивим вас хорошими результатами“, - заверил замминистра.

Напомним, 26 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинцы смогут бесплатно сдавать анализы в 2019 году при условии наличия направления на эти анализы от семейного врача. Ранее, 17 сентября, в Украине запустили реформу экстренной медицинской помощи.