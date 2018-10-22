Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине анонсировали следующий этап медицинской реформы

Комментариев: 2
Планируется, что в следующем году будут введены электронные медицинские книги, рецепты на программу Доступные лекарства и больничные.
В 2019 году начнется реформа вторичного звена медицинской помощи
В 2019 году начнется реформа вторичного звена медицинской помощи
УНИАН

Заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк заявил на брифинге в Киеве, что в 2019 году будут введены электронные медицинские книги, рецепты на программу Доступные лекарства, больничные и начнется реформа вторичного звена медицинской помощи.

По его словам, в следующем году первичное звено медицинской помощи обновится уже по всей стране, передает УНИАН.

Читай также: Супрун объяснила принцип новой формы финансирования медучреждений

“Мы не планируем оставлять старую модель финансирования, начиная с января 2019 года. Вся первичная помощь, вся семейная медицина, педиатрия на первичном звене, терапевты - все начнут работать по новым правилам, и это станет нормой по всей стране“, - сказал Ковтонюк, отметив, что Минздрав начнет широко запускать электронные инструменты для врачей и пациентов.

Заместитель министра отметил, что сейчас декларация с врачом заключается в электронном виде. Со следующего года семейные врачи уже начнут вводить электронные медицинские карты каждому своему пациенту.

По словам Ковтонюка, с середины следующего года реформа пойдет дальше - на следующее звено помощи на специализированный уровень.

Читай также: Скорая помощь в Киеве изменила правила работы

“По принципу деньги за пациентом будут работать поликлиники. То есть можно будет получить консультации специалистов, пройти такие обследования, как рентген, УЗИ или маммография, и сдать необходимые анализы, и за это будет платить уже Национальная служба здоровья. Что это будет означать для людей? Они смогут выбрать место, куда обратиться - в поликлинику, где проживают, или в другую поликлинику или в частное учреждение, и сдать соответствующие анализы. Это все очень сложно технически, но мы будем двигаться и удивим вас хорошими результатами“, - заверил замминистра.

Напомним, 26 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинцы смогут бесплатно сдавать анализы в 2019 году при условии наличия направления на эти анализы от семейного врача. Ранее, 17 сентября, в Украине запустили реформу экстренной медицинской помощи. 

Поделись:
Теги: Минздрав, медреформа, этап, Доступные лекарства, скорая помощь, медкниги, больничный
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Котофунтик    22.10.2018, 14:36
Оценка:  +2
Котофунтик
А следующий этап-отмена декрета для беременных)) Во всём мире только в Америке и Гондурасе нет декретных))Вот пример с США и возьмёт и.о. американская недомедичка Супрун.
ЕЖИК69    22.10.2018, 14:31
Оценка:  +2
ЕЖИК69
Первый этап добил не всех, переходим ко второму.......
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь