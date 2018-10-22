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Расстрел BMW: Патрульный Олейник претендует на должность следователя ГБР в Краматорске

Комментариев: 6
Патрульный Олейник прошел конкурсный отбор на должность следователя ГБР.
Олейник в 2016 году застрелил 17-летнего пассажира авто
Олейник в 2016 году застрелил 17-летнего пассажира авто
Антон Геращенко / Facebook

Патрульный Сергей Олейник, который в 2016 году стал обвиняемым по делу об убийстве 17-летнего пассажира во время погони за автомобилем BMW, победил в конкурсе на должность на следователя Государственного бюро расследований в Краматорске.

Об этом написал журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

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“Как-то мало уделяется внимание конкурсу на должности в Государственном бюро расследований... А я добавлю остроты: победителем на должность следователя ГБР в Краматорске стал известный патрульный Олейник С. В. Тот самый, который расстреливал BMW с пассажирами в Киеве и убил невиновного гражданина“, - написал он.

Как сообщалось в апреле 2017 года, суд повторно отстранил от должности стрелявшего по BMW Олийныка.

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Теги: полиция, патрульный Олейник, Краматорск, Государственное бюро расследований
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Комментариев (6)
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doc1    22.10.2018, 15:28
Оценка:  +1
doc1
Полицейский застрелил малолетнего преступника ( стоит отметить что случайно) во время погони по Киеву, когда эти отморозки гнали по встречке 150км\ч по бульвару Шевченка...
ibnXattab    22.10.2018, 14:58
Оценка:  +7
ibnXattab
Побольше б таких Олейников в штат к полицаям, порядок бы был.
Coюзник    22.10.2018, 14:54
Оценка:  +7
Coюзник
Лично мое мнение ... Олийник был прав и находился при исполнении служебных обязаностей ... т.е. защищал безопасть мирных граждан от обкуренных подонков. СМИ сделали свое "черное" дело загнобив все патрульную полицию ...
Coюзник    22.10.2018, 14:56
Оценка:  +4
Coюзник
На сегодняшний день любой "сосунок" может послать патрульного ... и полицейский 200 раз подумает ... а применять ему силу или нет ... вот так!!!!
sv_sim    22.10.2018, 14:53
Оценка:  +6
sv_sim
что значит невинного гражданина??? он был бухой, а это значит - потенциально опасный, и я посмотрел бы на этих критиков, если бы этот "невиновный" задавил бы вашего ребенка. Так что не нужно спекулировать на этой теме и подменивать понятия
Peyot    22.10.2018, 14:48
Оценка:  -5
Peyot
пока у руля мвд сабаковы других назначений ждать не приходится!
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