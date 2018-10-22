Расстрел BMW: Патрульный Олейник претендует на должность следователя ГБР в Краматорске

Патрульный Олейник прошел конкурсный отбор на должность следователя ГБР.

Патрульный Сергей Олейник, который в 2016 году стал обвиняемым по делу об убийстве 17-летнего пассажира во время погони за автомобилем BMW, победил в конкурсе на должность на следователя Государственного бюро расследований в Краматорске.

Об этом написал журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

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“Как-то мало уделяется внимание конкурсу на должности в Государственном бюро расследований... А я добавлю остроты: победителем на должность следователя ГБР в Краматорске стал известный патрульный Олейник С. В. Тот самый, который расстреливал BMW с пассажирами в Киеве и убил невиновного гражданина“, - написал он.

Как сообщалось в апреле 2017 года, суд повторно отстранил от должности стрелявшего по BMW Олийныка.