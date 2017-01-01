Во Львове похитили иностранца: Требовали $100 тысяч

Похитителями оказались двое граждан Азербайджана.

Во Львове на Галицкой площади в пятницу, 19 октября, был похищен 35-летний гражданин Турции.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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Через два дня, в воскресенье, в полицию поступила информация о том, что неизвестные, угрожая оружием, посадили турка в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. За освобождение похищенного лица неизвестные требовали у его знакомого и соотечественника 100 тыс. долларов.

По данным фактам были открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Похищенного иностранца удалось быстро освободить.

"Сейчас угрозы его жизни и здоровью нет. Личности злоумышленников установлены - это двое граждан Азербайджана в возрасте 26 и 27 лет, а также 40-летний гражданин Турции", - цитирует пресс-служба начальника областной полиции Валерия Середу.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Как сообщалось 17 октября, в Киеве похитили директора стройфирмы.