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В "ЛНР" боевики не дают эвакуировать тела мирных жителей

Комментариев: 3
Тела лежат под открытым небом, террористы не прекращают режим огня.
Тела погибших лежат под открытым небом
Тела погибших лежат под открытым небом
mil.ru

На неподконтрольной Украине территории Луганской области боевики не позволяют забрать тела двух погибших мирных жителей. Тела лежат под открытым небом, пишет издание Укринформ со ссылкой на начальника пресс-центра Объединенного командного пункта ООС, полковника Леонида Матюхина.

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“Несмотря на то, что трагедия произошла на территории, неподконтрольной Вооруженным силам Украины, представителями командования ОС неоднократно посылались противодействующей стороне запросы на режим тишины с целью эвакуации тел погибших. Но со стороны оккупационных войск эти запросы были проигнорированы с целью фальсификации реального положения дел и усиления напряжения среди местного населения“, - отметил он.

По словам Матюхина, подобные случаи не являются исключением в “серой зоне“ из-за насыщенности мест минирования.

Как отмечается, двое мирных жителей населенного пункта Золотое-4 - мужчина 1973 года рождения и женщина 1972 года рождения - погибли еще 18 октября из-за подрыва на взрывном устройстве. Тела погибших сейчас лежат рядом с позициями боевиков.

Напомним, ранее на Донбассе поймали матерого 53-летнего боевика. Задержанный на протяжении 4 лет воевал за террористов, после сам сложил оружие и отправился домой с “наградами“ “ЛДНР“.

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Теги: ЛНР, боевики, тела, мирные жители, смерть, война, эвакуация
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Комментариев (3)
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deadwest    22.10.2018, 16:06
Оценка:  -8
deadwest
Да скорее нацики там лежат, вот и не дают...
Hutinpuy    22.10.2018, 16:11
Оценка:  +7
Hutinpuy
Рашисты? Татышо?
WTF2wtf    22.10.2018, 16:59
Оценка:  +4
WTF2wtf
Четверо местных гражданских на мине подорвались.
Двое сразу погибли, а двоих может и можно было еще спасти, если бы эвакуировали их ... но несколько дней триколорные отморозки не дают этого сделать и сами не эвакуируют. А тела буквально в 30-50 метрах от орковских позиций ...
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