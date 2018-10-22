ВСУ получили новую партию Ураганов

Во время ремонта Урагана специалисты Укроборонпрома полностью восстановили все узлы и агрегаты РСЗО.

РСЗО переходит в боевой режим за три минуты скриншот

Вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня Ураган. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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“Это - одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных“, - написал он.

Порошенко отметил, что за 20 секунд Ураган может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который поразит цели на дальности до 35 км.

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Как уточнили в Укроборонпроме, во время ремонта Урагана полностью восстановили все узлы и агрегаты РСЗО.

“Широкий спектр реактивных снарядов для Урагана позволяет уничтожать живую силу, небронированную, легкобронированную и бронированную технику, подразделения противовоздушной обороны и артиллерии, командные пункты, узлы связи и другие объекты противника“, - отметили в концерне.

Напомним, 20 октября Кабмин сообщил, что украинская армия взяла на вооружение ракетный комплекс Ольха, разработкой нового комплекса занималось конструкторское бюро Луч