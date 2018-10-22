В Житомире прощались с Мариной Поплавской

Проститься с актрисой из Дизель шоу пришло около 500 жителей города. После мероприятия в театре, тело Поплавской отвезли в римо-католический храм.

В понедельник, 22 октября, жители Житомира пришли проститься со своей землячкой - актрисой з Дизель шоу Мариной Поплавской. Гражданская акция прошла в здании театра имени Кочерги, сообщает Информатор.

Отмечается, что в 10:15 катафалк с телом Марины Поплавской в сопровождении кортежа полиции прибыл к зданию Житомирского академического музыкально-драматического театра имени Кочерги.

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К этому времени возле театра собралось большое количество местных жителей, как пожилых людей, так и молодежи. В общей сложности проститься с артисткой пришли около полутысячи человек.

После состоялась панихида в кафедральном римо-католическом Соборе Святой Софии. В этот же день актриса будет похоронена на Корбутовском кладбище на Центральной Аллее.

Накануне, в воскресенье, 21 октября, с Мариной Поплавской прощались в Октябрьском дворце в Киеве.

Напомним, утром 20 октября на автотрассе Киев-Чоп произошло столкновение автобуса Неоплан и грузовика. В аварии погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская, еще четыре актера получили тяжелые травмы.