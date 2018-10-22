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Закон Савченко: В Харькове суд выпустили "титушку" на свободу

Комментариев: 6
Правосудие обязало выплатить пострадавшему 1 тысячу гривен морального ущерба.
18 февраля 2014 года в центре Киева начались массовые убийства
18 февраля 2014 года в центре Киева начались массовые убийства
EPA/UPG

В Харькове Дзержинский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который участвовал в нападении на активистов Евромайдана в апреле 2014 года.

Об этом свидетельствует приговор суда, обнародованный в Едином реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, 13 апреля 2014 мужчина, вооруженный деревянной палкой, принимал активное участие в массовых беспорядках, в частности в подземном тоннеле станции метро Университет бил “евромайдановцев“.

“Нанес не менее 2 ударов ногой по туловищу потерпевшего, который после получения телесных повреждений от других участников массовых беспорядков пытался подняться с лестницы“, - говорится в материалах суда.

Затем мужчина продолжил бить активиста палкой. Помешали этому представители Красного креста, которые прибыли на место происшествия. Согласно материалам суда, обвиняемый признал свою вину.

“Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.294 УК Украины Массовые беспорядки и назначить наказание в виде 5 лет 5 месяцев и 4 дней лишения свободы“, - говорится в документе.

Согласно постановлению суда, срок отбывания наказания подсудимого отсчитывается со дня избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, то есть с 01 февраля 2016 года.

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В то же время, отмечается, что с учетом так называемого “закона Савченко“ (один день предварительного заключения засчитывается как два дня отбывания срока наказания), который действовал на тот момент, считается, что обвиняемый уже отбыл назначенное судом наказание.

“Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении ОСОБА_2 отменить, освободив осужденное лицо из-под стражи из зала суда немедленно“, - говорится в приговоре.

Адвокат потерпевшего просил взыскать с обвиняемого материальный ущерб, причиненный преступлением в сумме 3 тысяч гривен (деньги, потраченные на приобретение лекарств) и 20 000 грн. компенсации за моральный ущерб.

Суд в свою очередь, решил, что потерпевший не предоставил достаточных доказательств в подтверждение суммы возмещения именно в заявленном размере, а размер морального вреда завысил. Поэтому требования защиты было удовлетворено частично: обвиняемого обязали выплатить 1000 гривен морального ущерба.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Харьковской области.

Напомним, в феврале волонтеры лаборатории Jus Talionis сделали видеореконструкцию массового избиения и давки на улице Институтской 18 февраля 2014 года.

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Теги: Евромайдан, расстрел, активисты, Майдан, Харьков
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Комментариев (7)
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deadwest    22.10.2018, 16:02
Оценка:  0
deadwest
Министра финансов Украины спрашивают:
- Почему в последнее время курс гривны скачет?
- Кто не скачет тот м оскаль.
))))))
Peyot    22.10.2018, 16:06
Оценка:  -1
Peyot
что там у вас на раисе скачет ведомо только вашим кремлесвким карликам. А ГРН последни два года самая стабильная валюта из всех бывших в советской окупации стран!
deadwest    22.10.2018, 16:21
Оценка:  +1
deadwest
Правительство Украины целенаправленно хочет довести страну до дефолта, чтобы отказаться от непомерного финансового груза внешних долгов и, что самое главное, аккуратно замести следы всех экономических преступлений, творившихся и творящихся в Украине весь период ее независимого существования.
Котофунтик    22.10.2018, 15:55
Оценка:  0
Котофунтик
Самое смешное,что тогда был принят закон о всеобщей амнистии с обеих сторон.Майдановцы ведь обл и горсоветы захватывали,арсеналы в милиции с похищением табельного оружия..
Peyot    22.10.2018, 15:59
Оценка:  0
Peyot
где такой закон был принят? у вас на росее? никто не амнистировал ни титушек ни беркутню ни других наемных палачей режима януковича!!!
Peyot    22.10.2018, 15:52
Оценка:  -1
Peyot
как же заголовки на зраду заточены на БМ... суд приговорил тело к 5,5 годам тюрьмы + штраф(смешной конечно)... а выпустили потому что он уже отсидел по закону Гади МЕдведчук которую Вона протащила в раду если кто заыбл...
Peyot    22.10.2018, 15:59
Оценка:  0
Peyot
о видно мой окмнет прочли подправили название статейки)))))
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