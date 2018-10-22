Закон Савченко: В Харькове суд выпустили "титушку" на свободу

Правосудие обязало выплатить пострадавшему 1 тысячу гривен морального ущерба.

18 февраля 2014 года в центре Киева начались массовые убийства EPA/UPG

В Харькове Дзержинский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который участвовал в нападении на активистов Евромайдана в апреле 2014 года.

Об этом свидетельствует приговор суда, обнародованный в Едином реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, 13 апреля 2014 мужчина, вооруженный деревянной палкой, принимал активное участие в массовых беспорядках, в частности в подземном тоннеле станции метро Университет бил “евромайдановцев“.

“Нанес не менее 2 ударов ногой по туловищу потерпевшего, который после получения телесных повреждений от других участников массовых беспорядков пытался подняться с лестницы“, - говорится в материалах суда.

Затем мужчина продолжил бить активиста палкой. Помешали этому представители Красного креста, которые прибыли на место происшествия. Согласно материалам суда, обвиняемый признал свою вину.

“Признать виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.294 УК Украины Массовые беспорядки и назначить наказание в виде 5 лет 5 месяцев и 4 дней лишения свободы“, - говорится в документе.

Согласно постановлению суда, срок отбывания наказания подсудимого отсчитывается со дня избрания меры пресечения в виде содержания под стражей, то есть с 01 февраля 2016 года.

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В то же время, отмечается, что с учетом так называемого “закона Савченко“ (один день предварительного заключения засчитывается как два дня отбывания срока наказания), который действовал на тот момент, считается, что обвиняемый уже отбыл назначенное судом наказание.

“Меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении ОСОБА_2 отменить, освободив осужденное лицо из-под стражи из зала суда немедленно“, - говорится в приговоре.

Адвокат потерпевшего просил взыскать с обвиняемого материальный ущерб, причиненный преступлением в сумме 3 тысяч гривен (деньги, потраченные на приобретение лекарств) и 20 000 грн. компенсации за моральный ущерб.

Суд в свою очередь, решил, что потерпевший не предоставил достаточных доказательств в подтверждение суммы возмещения именно в заявленном размере, а размер морального вреда завысил. Поэтому требования защиты было удовлетворено частично: обвиняемого обязали выплатить 1000 гривен морального ущерба.

Отмечается, что приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Харьковской области.

Напомним, в феврале волонтеры лаборатории Jus Talionis сделали видеореконструкцию массового избиения и давки на улице Институтской 18 февраля 2014 года.