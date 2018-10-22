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РПЦ требует извинений от Константинополя за Украину

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 5
РПЦ согласилась на диалог с Константинопольским патриархатом, о том когда он осознает "ошибочность" своих действий.
РПЦ намерена и далее "стоять в истине"
РПЦ намерена и далее "стоять в истине"
sputnik.by

 Русская православная церковь согласна начать диалог с Константинопольским патриархатом, о том когда он осознает “ошибочность“ своих действий в Украине и принесет извинения

Об этом сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков, передает ТАСС.

По его словам, путь, на который стал Константинополь может стать очень тяжелым для всего мирового православия и для верующих в Украине, но все может разрешиться, если “Константинополь встанет на путь диалога“.

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Он добавил, что РПЦ намерена и далее “стоять в истине“ и единственной возможностью для начала диалога может быть “осознание ошибочности своих действий Константинопольским патриархатом и принесение извинений за те действия, которые уже нанесли существенный ущерб всему мировому православию“.

Как сообщалось, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Российской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

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15 октября синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении “евхаристического“ общения со Вселенским патриархатом.

Напомним, в сентябре была опубликована информация о том, как Вселенский патриархат отреагировал на угрозы РПЦ.

Ранее сообщалось, что в РПЦ считают, что сторонники российской церкви в Украине будут защищать монастыри, если их попытаются передать автокефальной церкви

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Теги: РПЦ, церковь, патриархат, православие, священик
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Комментариев (5)
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HiрoрotamuS    22.10.2018, 16:38
Оценка:  -1
HiрoрotamuS
Мне обидно за наших священнослужителей, вчера видел одного на Ауди А6 преклонного возраста, на бляхах, ситуацию надо исправлять, настоящий слуга божий должен ездить на укрномерах и ауди А6 2018 года, думаю скоро так и будет.
ВосставшийИзБана    22.10.2018, 16:48
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Мы пальцами показывать не будем,
Но многие ли помнят в наши дни:
Кто проповедь прочесть желает людям
Тот жрать не должен слаще, чем они.
Shaab    22.10.2018, 16:24
Оценка:  +5
Shaab
Попросять вибачення хіба за те, що так довго зволікали. Треба було тим ще років зо 27 назад зайнятись.
ВосставшийИзБана    22.10.2018, 16:18
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Моя бабушка в таких случаях гворила: "Пробач мені, моя мила, що ти мене била".
Peyot    22.10.2018, 16:15
Оценка:  +6
Peyot
хехе кремлевские попо-клоуны продолжают отжигать))))))
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