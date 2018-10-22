"Недружественные действия": Путин поручил разработать санкции против Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит “специальные экономические меры“ против Украины. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.
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В тексте указа говорится, что Россия таким образом отвечает на “недружественные действия Украины, которые нарушают международное право“, а именно через ограничительные меры Украины против граждан и юридических лиц РФ.
Этим указом Путин поручил российскому правительству подготовить список физических и юридических лиц Украины, против которых будут введены “специальные экономические меры“. Также правительство РФ должно определить, что именно за меры введет Москва.
Указ будет действовать в соответствии с федеральным законом О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств.
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Отметим, что в рамках этого закона Россия ввела так называемые антисанкции против западных стран, когда они ввели ограничительные меры против РФ за аннексию Крыма и действия на Донбассе. Эти антисанкции в основном предусматривают запрет на ввоз в Россию некоторых товаров, изготовленных в странах Запада.
Напомним, 15 октября главы МИД стран ЕС рассмотрели список новых санкций против РФ в связи с применением химического оружия.
Толку от этих тупых путенских закидух, если исключительно Россия ведет войну на Донбассе и оккупировала часть Донбасса и Крым?