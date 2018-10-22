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"Недружественные действия": Путин поручил разработать санкции против Украины

Комментариев: 21
Россия отвечает на “недружественные действия Украины, которые нарушают международное право“, а именно через ограничительные меры Украины против граждан и юридических лиц РФ.
Правительство РФ должно определить, какие именно меры введет Москва
Правительство РФ должно определить, какие именно меры введет Москва
EPA/UPG

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит “специальные экономические меры“ против Украины. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

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В тексте указа говорится, что Россия таким образом отвечает на “недружественные действия Украины, которые нарушают международное право“, а именно через ограничительные меры Украины против граждан и юридических лиц РФ.

Этим указом Путин поручил российскому правительству подготовить список физических и юридических лиц Украины, против которых будут введены “специальные экономические меры“. Также правительство РФ должно определить, что именно за меры введет Москва.

Указ будет действовать в соответствии с федеральным законом О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств.

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Отметим, что в рамках этого закона Россия ввела так называемые антисанкции против западных стран, когда они ввели ограничительные меры против РФ за аннексию Крыма и действия на Донбассе. Эти антисанкции в основном предусматривают запрет на ввоз в Россию некоторых товаров, изготовленных в странах Запада.

Напомним, 15 октября главы МИД стран ЕС рассмотрели список новых санкций против РФ в связи с применением химического оружия.

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Теги: Россия, Путин, санкции
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Комментариев (21)
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colavova    22.10.2018, 16:56
Оценка:  +5
colavova
Вот теперь заживём!! Матрёшки давить тракторами, балалайки закупать у белоруссов..
Shurat44    22.10.2018, 16:34
Оценка:  -6
Shurat44
все, нам труба, доскакались..
ВосставшийИзБана    22.10.2018, 16:38
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Ничего. утин еще немного повыделывается и всплывет, что Путин - это не совсем Путин. А точнее - совсем не Путин. А Россия = это не Россия. На самом деле Россия - это Украина.
Utek    22.10.2018, 16:31
Оценка:  +2
Utek
Правильно! Побольше всяких санкций против этих упырей которые имеют деловые отношения с мордором. Чем больше экономических связей прекратится, тем быстрее наступят цивилизованные условия для рынка.
w@rning!    22.10.2018, 17:02
Оценка:  -6
w@rning!
Ну зачем так президенте Украины)))
ВосставшийИзБана    22.10.2018, 16:29
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
Т.е. аннексия Крыма и оккупация части Донбасса - это были действия дружественные?
Vasya_iz_Ivanovo    22.10.2018, 16:38
Оценка:  -8
Vasya_iz_Ivanovo
Для особо одаренных, аннексии Крыма Россией не существует - референдум, независимость, присоединение. Оккупации Донбаса не существует, а есть помощь России властям ЛДНР и ее народу.
ВосставшийИзБана    22.10.2018, 16:40
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Проведение Россией в Украине незаконного референдума это что? Гиркин, который руководил спецоперацией на Донбассе все уже давно слил. Сколько ты еще кривляться будешь?
Vasya_iz_Ivanovo    22.10.2018, 16:51
Оценка:  -8
Vasya_iz_Ivanovo
Крымчане сами провели референдум, а Россия не дала Хунте помешать.
WTF2wtf    22.10.2018, 16:54
Оценка:  +4
WTF2wtf
Я не я и лошадь не моя ... "ихтамнеты" и "танки из шахт".
Толку от этих тупых путенских закидух, если исключительно Россия ведет войну на Донбассе и оккупировала часть Донбасса и Крым?
ВосставшийИзБана    22.10.2018, 16:55
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Так вот эти действия и есть противозаконные. Путин сдал Сибирь а аренду Китаю. Так вот представь себе, что лет через 45, когда на этих землях родится второе поколение китайцев, они проведут референдум о вхождении Сибири в состав Китая. И Китай не даст России помешать этому. Как тебе такое?
Vasya_iz_Ivanovo    22.10.2018, 17:02
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
Если Законы в те времена будут в России такие как сейчас, то у Китайцев во втором поколении не будет такого права, а у Крымчан такое право было.
ВосставшийИзБана    22.10.2018, 17:04
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Не тебе решать за китайцев. К тому же как раз у крымчан не было такого права. Открой законы и почитай.
WTF2wtf    22.10.2018, 17:05
Оценка:  +3
WTF2wtf
Забудь о любом праве, когда решает иностранный спецназ, как было в Крыму.
Vasya_iz_Ivanovo    22.10.2018, 17:08
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Вот тебе закон - Договор об образовании СНГ (фактически предоставлении Россией Украине независимости на определенных условиях), одним из существенных условий была широкая автономия Крыма с правом проведения референдума.
WTF2wtf    22.10.2018, 16:55
Оценка:  +3
WTF2wtf
Упоротость и отрицалово реальности - их фсе, государственная политика от гэбэшика на троне.
deadwest    22.10.2018, 16:29
Оценка:  -6
deadwest
Согласно данным Госстата, за первую половину года Россия инвестировала в Украину 436 миллионов долларов, что составило 36-процентную долю от общих объемов прямых иностранных вложений за отчетный период, составивших 1,259 миллиарда долларов.
deadwest    22.10.2018, 16:31
Оценка:  -7
deadwest
Второе и третье место в списке заняли соответственно Кипр и Нидерланды. Что это за кипрские и нидерландские инвесторы? А это оффшоры. И речь идет либо об украинских, либо — вновь о российских деньгах.
WTF2wtf    22.10.2018, 16:56
Оценка:  +4
WTF2wtf
Ты посчитал в инвестиции все поставки вооружений и боеприпасов на оккупированную россией часть Украины?
Coюзник    22.10.2018, 16:54
Оценка:  0
Coюзник
У Вас неточноть в посте ... скорее по незнанию тематики. Ошибка в предлоге не "за первую половину", "на первую половину".
Coюзник    22.10.2018, 16:54
Оценка:  +1
Coюзник
Т.е. статистика данный показатель считает с наростающим итогом ...
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