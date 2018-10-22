Народные депутаты предлагают переименовать Крым

Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить действующее название - Автономная республика Крым. Также предлагают переименовать в Крымскотатарскую автономию.

Автономная республика Крым вскоре может изменить свое название. Такую информацию предоставил глава Меджлис и народный депутат верховной рады Украины Рефат Чубаров во время заседания круглого стола в Киеве.

Об этом в понедельник, 22 октября, докладывает ТСН.

Отмечается, что после создания крымскотатарского национального меньшинства, Крым может быть переименован.

Читай также: Большинство македонцев поддерживают переименование страны

Чубаров напомнил, что в рамках конституционной комиссии была создана рабочая группа в составе 25 членов этой комиссии, которая занималась вопросом наработки предложений относительно статуса Автономной Республики Крым. Они подготовили проект закона о статусе крымскотатарского народа и проект закона о коренных народах Украины.

По словам Чубарова, предложения рассмотрит конституционная комиссия, после чего их направят в Верховную Раду. Одним из вопросов, по которому должен принять решение комиссия, является изменение названия.

“Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить действующее название - Автономная республика Крым ... И также предложение Крымскотатарская автономия“, - сказал Чубаров.

Читай также: Вятрович объяснил логику переименования Днепропетровской области

Он добавил, что рабочая группа предлагает название “Крымская автономия“. В этой связи предусматривается, что она будет иметь правительство автономии и представительный орган - Совет автономии.

Напомним, в Македонии решается вопрос о переименовании страны. Местный парламент уже одобрил смену названия страны на Северную Македонию.