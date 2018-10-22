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Народные депутаты предлагают переименовать Крым

Комментариев: 4
Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить действующее название - Автономная республика Крым. Также предлагают переименовать в Крымскотатарскую автономию.
Автономную республику Крым предлагают переименовать
Автономную республику Крым предлагают переименовать
vesti-ukr.com

Автономная республика Крым вскоре может изменить свое название. Такую информацию предоставил глава Меджлис и народный депутат верховной рады Украины Рефат Чубаров во время заседания круглого стола в Киеве.

Об этом в понедельник, 22 октября, докладывает ТСН.

Отмечается, что после создания крымскотатарского национального меньшинства, Крым может быть переименован.

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Чубаров напомнил, что в рамках конституционной комиссии была создана рабочая группа в составе 25 членов этой комиссии, которая занималась вопросом наработки предложений относительно статуса Автономной Республики Крым. Они подготовили проект закона о статусе крымскотатарского народа и проект закона о коренных народах Украины.

По словам Чубарова, предложения рассмотрит конституционная комиссия, после чего их направят в Верховную Раду. Одним из вопросов, по которому должен принять решение комиссия, является изменение названия.

“Сейчас рабочее название Крымская автономия, но параллельно есть предложения оставить действующее название - Автономная республика Крым ... И также предложение Крымскотатарская автономия“, - сказал Чубаров.

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Он добавил, что рабочая группа предлагает название “Крымская автономия“. В этой связи предусматривается, что она будет иметь правительство автономии и представительный орган - Совет автономии. 

Напомним, в Македонии решается вопрос о переименовании страны. Местный парламент уже одобрил смену названия страны на Северную Македонию. 

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Теги: Крым, автономия, Верховная Рада, Меджлис, переименование, Рефат Чубаров
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Комментариев (4)
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Peyot    22.10.2018, 16:40
Оценка:  -1
Peyot
Крымская область - самоее оно, а ее составе Татарская автономия! А вот что срочно так это раиссию переименовать в ее исторически коректное Московия!
deadwest    22.10.2018, 16:38
Оценка:  -1
deadwest
Нету Крыма у Украины, а фантомные боли остались)))))
Peyot    22.10.2018, 16:41
Оценка:  -1
Peyot
та ты не парься кремлебот когда твоя недострана развалится на 30-40 новых стран и Крым и все Украинские земли(по самый Дон) сами попросятся домой!
deadwest    22.10.2018, 16:45
Оценка:  0
deadwest
Мечты, мечты-где ваша радость?
Мечты ушли, осталась гадость)
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