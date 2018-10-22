Поступающих в медвузы, обязали сдавать математику или физику

Нововведение соответствует общеевропейской практике.

При поступлении будут требовать сертификаты ВНО по математике или физике ukrinform.ru

Для поступления на медицинские специальности с 2019 года будут требовать сертификаты внешнего независимого оценивания по математике или физике.

Об этом на брифинге сказал заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, передает Укринформ.

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“В условиях приема на 2019 год [для отраслей знаний Здравоохранение] несколько изменились конкурсные предметы: первый, традиционно, украинский язык, второй на выбор - биология или химия, третий - это новинка - физика или математика“, - сказал Линчевский.

По его словам, соответствующий уровень знаний у будущих врачей именно по этим предметам свидетельствует и о способности учиться, и о способности аналитически мыслить.

“Прогностическая валидность математики является лучшей по данным и наших педагогов, и по международным данным. Ни в одной из стран Большой семерки, европейских стран невозможно стать врачом, не сдавая экзамен по математике или физике, или чаще всего и по математике, и по физике“, - сказал Линчевский.

Напомним, что в область знаний Здравоохранение входят такие специальности:

стоматология,

медицина,

медсестринство,

технологии медицинской диагностики и лечения,

медицинская и психологическая реабилитация,

фармация.

Как сообщалось в сентябре, 4 украинских ВУЗа попали в рейтинг лучших университетов мира.