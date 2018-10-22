С украинского рынка могут исчезнуть шампанское и коньяк
Украинские виноделы выразили общую позицию, которая согласуется с действиями правительства в части выполнения положений соглашения о ЗСТ Украина-ЕС в вопросе замены наименований продукции.
Читай также: Украина не будет производить коньяк
Об этом сообщил генеральный директор корпорации Укрвинпром Владимир Кучеренко во время пресс-конференции, передает Экономическая правда.
“Украинские виноделы готовы выполнить все требования, предусмотренные в рамках Соглашения об ассоциации, и перейти на новые наименования для своей продукции после завершения переходного периода“, - отметил Кучеренко.
Отметим, под переименование подпадают, например, шампанское и коньяк. Этого требует Франция, поскольку эти термины происходят от географических названий ее территории - провинции Шампань и города Коньяк.
Читай также: В Украине резко сократилось производство водки
Так, шампанское может стать игристым вином, а коньяк - бренди, или получить другие названия. По словам гендиректора, несмотря на вероятное падение доходов виноделов во время перехода на новые наименования, отечественные производители готовы к этому.
Напомним, со 2 октября в Украине на 5-20% повысилась стоимость алкогольных напитков в результате поднятия минимальных розничных цен.