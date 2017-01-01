В Киевпасстрансе отреагировали на блокирование электрички

В Киевпасстрансе заявили, что вина за несоблюдение расписания движения городской электричкой в Киеве лежит на Укрзализныце.

В Киеве с 8:15 до 9:05 было заблокировано движение электропоездов Городская электричка на станции Троещина-2 по причине несоблюдения графика движения. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

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В ведомстве отметили, что график курсирования электропоездов Городская электричка составляет КП Киевпасстранс, а регулируется ПАО Укрзализныця.

“Корректировок графика движения происходит именно диспетчером ПАО. То есть, приоритет в движении по графикам предоставляется скоростным поездам, поездам дальнего следования и товарным поездам“, - говорится в сообщении.

От начала проекта Городская электричка предприятие использует электропоезда серии ЕР9м 70-х годов прошлого века, переданные ПАО Укрзализныця, которые нуждаются в постоянном плановом и внеплановом ремонте. Работы по техническому обслуживанию и ремонту может выполнять только моторвагонное депо Фастов-1 ПАО Укрзализныця, которое использует и обслуживает аналогичные типы подвижного состава.

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“Сейчас в порядке очереди на различных видах ремонтов в депо Фастов 1 находятся электропоезда Городская электричка и по окончании работ будут выданы на линию“, - сообщили в пресс-службе.

В то же время в УЗ сообщают, что проблемы с движением городской электрички возникли из-за нехватки локомотивных бригад коммунального предприятия Киевпасстранс, а не из-за графика.

“Два поезда не ходили из-за отсутствия локомотивных бригад КП Киевпасстранс, а не из-за нарушения графика движения поездов. Заявка на количество поездов КП Киевпасстранс ежесуточно согласуется с МПС. График курсирования скоростных, пассажирских и грузовых поездов разработан с учетом выполнения графика движения городских поездов в полном объеме. В частности, графиком движения городских электропоездов в Киеве предусмотрено ежедневное курсирование девяти электропоездов в рабочие дни и шести - в выходные“, - говорится в сообщении.

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В УЗ отметили, что сейчас на станции Борщаговка-Техническая находятся два резервных состава для обеспечения перевозок городских поездов. Также в депо в ожидании ремонта находятся два состава и один состав проходит испытания после ремонта.

Напомним, утром 22 октября в Киеве на Троещине возмущенные жители в знак протеста заблокировали движение городской электрички. Люди собрались на станции Троещина 2.