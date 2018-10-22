Ряженых оштрафуют: в Раде хочет наказывать за незаконное ношение военной формы

За незаконное ношение военной формы хотят штрафовать на 3400 гривен.

Верховная Рада планирует ввести ответственность за незаконное ношение военной формы со знаками различия и государственных наград.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован депутатами от БПП, Народного Фронта и Батькивщины.

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Проект закона №9217 предусматривает внесение изменений Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины.

Так, незаконное ношение военной формы предлагают карать штрафом в размере от 150 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 2550 до 3400 гривен), а саму форму - изымать.

“Размер штрафных санкций за незаконное ношение военной формы, когда на это нет права, установлен, исходя из общей стоимости такой военной одежды“, - разъяснил один из авторов законопроекта, нардеп Александр Третьяков.

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Законопроект предусматривает увеличение штрафов за незаконное использование государственных наград. Размер штрафа за покупку, продажу, обмен или платную передачу ордена, медали или нагрудного знака предлагают увеличить в 50 раз - от 850 до 1700 гривен.

Также предлагается ввести ответственность за осквернение могил воинов и незаконное использование государственных наград.

Наиболее тяжкое наказание предусматривается за вандализм в отношении захоронений воинов АТО и Второй мировой, а также участников Революции Достоинства либо памятников им. За это нарушение предлагают карать ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

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По словам нардепа Третьякова, основная цель и задача этого документа - усиление уважения к лицам, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, борцам за независимость Украины и участникам Революции Достоинства.

Напомним, в начале октября представители Национальных дружин сообщили, что в Днепре на Курчатовском рынке в одной из палаток незаконно продают военную форму Национальной гвардии.

На место была вызвана полиция и написано заявление, по информации НД, правоохранители выясняют обстоятельства этого дела. Товар у продавца изъяли