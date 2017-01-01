Во Львовской области загорелся туристический автобус с пассажирами

Первым пламя увидел пассажир туристического автобуса. В результате инцидента никто не пострадал.

Во Львовской области загорелся автобус, который вез с полусотни туристов. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в понедельник, 22 октября.

Люди возвращались из Закарпатья.

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Отмечается, что пламя увидел пассажир, который не спал. Именно благодаря этому никто не пострадал. Люди быстро выбежали на улицу, некоторые даже не успели забрать вещи.

Напомним, 6 октября автобус с пассажирами загорелся в Черкасской области.