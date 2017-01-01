На Волыни таможенников подозревают в нанесении ущерба в семь миллиардов

Двум должностным лицам таможенных постов Волынской таможни сообщено о подозрении в нанесении ущерба государству на сумму семь миллиардов гривен.

На Волыни правоохранители сообщили о подозрении в преступлении двум должностным лицам таможенных постов Волынской таможни, нанесших ущерб государству на сумму семь миллиардов гривен. Об этом в понедельник, 22 октября, заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНИАН.

По данным ГПУ, двух таможенников задержали 19 октября; их причастность к совершению преступлений доказана.

Сейчас, как доложил Лысенко, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по фактам незаконного ввоза на таможенную территорию Украины более тысячи транспортных средств (в том числе автобусов, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной техники), которые были растаможены по поддельным документам, что нанесло ущерб государственным интересам на сумму более семи миллиардов гривен.

"В ходе досудебного расследования добыты доказательства, подтверждающие схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-импортерами транспортных средств, в которой задействованы должностные лица таможенных органов ГФС Украины, субъекты хозяйственной деятельности, а также предприятия реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия с целью установления всех лиц, в том числе работников таможен ГФС, причастных к совершению указанных преступлений.

Ранее Верховный Суд признал законным бессрочное использование автомобилей с иностранной регистрацией, ввезенных в страну в режиме "транзит".

Перед этим сообщалось, что начальника таможенного поста в Раве-Русской Николая Дробовича уличили в систематическом вымогательстве взяток за беспрепятственную растаможку товара.

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