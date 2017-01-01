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Контрсанкции России: появился текст указа Путина

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Определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, и характер санкций, должно правительство России.
Россия готовит ответ на украинские санкции
Россия готовит ответ на украинские санкции
Getty Images

На сайте Кремля опубликован полный текст указа президента России Владимира Путина об экономических ограничениях в ответ на украинские санкции

Так, указывается, что санкции накладываются "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

При этом правительство России должно определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить сам характер санкций.

В частности, президент России постановил:

1. Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.

2. Правительству Российской Федерации:

а) определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры;

б) определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц в соответствии с перечнями, предусмотренными подпунктом "а" пункта 2 настоящего Указа;

в) обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению Правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.

Ранее издание КомерсантЪ сообщило, что российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины. По данным издания, под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.

Отметим, на данный момент в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц из России.

 

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Теги: Россия, Украина, Путин, санкции, Ответные санкции России
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Источник: korrespondent.net

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