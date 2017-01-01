Контрсанкции России: появился текст указа Путина

Определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, и характер санкций, должно правительство России.

На сайте Кремля опубликован полный текст указа президента России Владимира Путина об экономических ограничениях в ответ на украинские санкции.

Так, указывается, что санкции накладываются "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

При этом правительство России должно определить перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применяются санкции, а также определить сам характер санкций.

В частности, президент России постановил:

1. Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией Российской Федерации, в своей деятельности исходить из того, что со дня вступления в силу настоящего Указа в отношении отдельных физических и юридических лиц применяются специальные экономические меры.

2. Правительству Российской Федерации:

а) определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры;

б) определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц в соответствии с перечнями, предусмотренными подпунктом "а" пункта 2 настоящего Указа;

в) обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер, необходимых для реализации настоящего Указа.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит отмене по представлению Правительства Российской Федерации в случае отмены ограничительных мер, введенных Украиной в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации.

Ранее издание КомерсантЪ сообщило, что российское правительство разрабатывает пакет санкций против Украины. По данным издания, под российские ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.

Отметим, на данный момент в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц из России.

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