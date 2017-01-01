На Волыни задержали банду, выдававшую себя за Нацгвардию
В Волынской области задержали банду, участники которой выдавали себя за Нацгвардейцев. Об этом в понедельник, 22 октября, пишет пресс-центр СБУ. Дополнительно отмечается, что преступники были задержаны при попытке разбойного нападения на местного предпринимателя.
Преступники причастны к совершению нескольких разбойных нападений на территории Украины.
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“Злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в различных регионах страны. При этом они использовали форму со знаками отличия Нацгвардии“, - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным СБУ, злоумышленники планировали расширить “географию“ своей деятельности, для чего они прибыли на Волынь из Киевской области.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе задержали банду вымогателей в форме копов.