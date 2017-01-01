На Волыни задержали банду, выдававшую себя за Нацгвардию

Злоумышленников поймали, когда те пытались напасть на местного предпринимателя.

В Волынской области задержали банду, участники которой выдавали себя за Нацгвардейцев. Об этом в понедельник, 22 октября, пишет пресс-центр СБУ. Дополнительно отмечается, что преступники были задержаны при попытке разбойного нападения на местного предпринимателя.

Преступники планировали "расширить географию" своей противоправной деятельности ssu.gov.ua

Преступники причастны к совершению нескольких разбойных нападений на территории Украины.

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“Злоумышленники специализировались на совершении разбоев, грабежей и вымогательстве средств у населения в различных регионах страны. При этом они использовали форму со знаками отличия Нацгвардии“, - говорится в сообщении.

Злоумышленники задержаны при попытке нападения на предпринимателя ssu.gov.ua

Кроме того, по данным СБУ, злоумышленники планировали расширить “географию“ своей деятельности, для чего они прибыли на Волынь из Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе задержали банду вымогателей в форме копов.