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ЧП в Армянске: Крымский титан возобновляет работу

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Химический завод возобновляет работу после полутромесячной остановки. На полный запуск уйдет не менее недели.
Крымский титан запустили
Крымский титан запустили
Getty Images

В Крыму 20 октября начали запуск завода Крымский титан, из-за выбросов из которого пострадали жители Армянска и ближайших территорий. Как сообщили пресс-служба крымского управления Росприроднадзора в понедельник, 22 октября, завод получил разрешение на возобновление работы после остановки в начале сентября.

"Сотрудники Росприроднадзора 20 октября приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода Титановые инвестиции", - говорится в сообщении.

По словам главы "администрации Армянска" Василия Телиженко на предприятии пошли все процессы, а для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели, пишет Крым.Реалии.

Напомним, выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа. После этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масляного цвета с желтоватым оттенком.

4 сентября в Крыму объявили, что концентрация вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысила допустимую норму, в связи с этим на две недели остановили работу завода Крымский титан. Кроме того, началась эвакуация детей из Армянска в санатории Крыма.

Причиной выбросов вредного вещества на севере полуострова послужило испарение содержимого кислотонакопителя, используемого предприятием Крымский титан.

А 14 сентября в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения экологической ситуации. Превышение концентрации вредных веществ в атмосфере составило более пяти раз. 22 сентября режим ЧС был отменен.

 

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Теги: экология, Крым, завод, загрязнение воздуха, загрязнения окружающей среды, выбросы
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Источник: korrespondent.net

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