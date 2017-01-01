Украина внесла в черный список еще двух российских актеров

В черный список Украины попали российский актер и телеведущий Леонид Ярмольник, а также актриса Ирина Алферова.

Министерство культуры Украины внесло в черный список российского актера и телеведущего Леонида Ярмольника, а также актрису Ирину Алферову. Обновленный список с полным перечнем деятелей, которые представляют "угрозу нацбезопасности Украины", опубликован в понедельник, 22 октября, на сайте министерства.

Как пояснили в ведомстве, указанный список пополняется по мере получения информации от СБУ.

Согласно закону о защите информационного телерадиопространства, Госкино отказывает в выдаче или продлении лицензии на право распространения и демонстрации фильма, если один из участников фигурирует в списке Минкультуры.

Напомним, Минкульт на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны, СБУ, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания составил список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. На сегодня в обновленном списке 144 фамилии.

Ранее Министерство культуры Украины добавило еще четыре фамилии в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Также сообщалось, что за последние четыре года Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило 780 российских фильмов и сериалов.

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