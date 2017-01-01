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На новую систему питания перешли 12 воинских частей ВСУ

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Остальные 50 воинских частей перейдут на новую систему питания в течение ближайших четырех дней, сообщил работник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.
Армия переходит на новое питание
Армия переходит на новое питание
facebook.com/72.brigade

Двенадцать воинских частей ВСУ в понедельник, 22 октября, перешли на новую систему питания. Об этом в комментарии Укринформу сообщил работник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра.

По его словам, остальные 50 воинских частей перейдут на новую систему питания в течение ближайших четырех дней.

"Сегодня начался процесс перехода воинских частей на новую систему питания. Сегодня 72 бригада имени Черных запорожцев попробовала обновленное меню. В общем в понедельник 12 частей ВСУ уже перешли на новую систему питания", - рассказал Мисюра.

Отмечается, что к обновленному рациону военнослужащих добавили бананы, киви, арбузы, ананасы, йогурты и соки.

Эту информацию подтвердили 72 ОМБр имени Черных запорожцев.

"Новый продуктовый каталог уже сегодня радует наших военнослужащих новыми блюдами, такими как ребра копченые под черносливом, салат из пекинской капусты. Также рацион включает йогурты, соки, маслины и фрукты - киви, бананы, ананасы, арбузы и дыни, которые будут выдаваться дважды в день", - сообщается на странице Facebook бригады.

 

 

Ранее Петр Порошенко показал новое меню для военных на Донбассе, разработанное по стандартам НАТО.

Также сообщалось, что Минобороны привлекло к дисциплинарной ответственности 16 военных чиновников за поставки военным некачественных пищевых продуктов.

 

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Теги: армия и вооружение, питание, армия, военные, Украинская армия, продукты питания, ВСУ, воинская часть
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Источник: korrespondent.net

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