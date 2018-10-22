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ДТП с Дизель шоу: водитель получил домашний арест

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Шевченковкий районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка.
Водитель автобуса, в котором погибла Поплавская, получил домашний арест
Водитель автобуса, в котором погибла Поплавская, получил домашний арест
hromadske.radio

Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка, которого обвиняют в совершении ДТП, в котором погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает Громадське радіо.

Манюк также обязан информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки.

Ранее Манюк рассказал подробности смертельной аварии.

 

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Теги: ДТП, суд, Киевская область, авария, шоу, водитель, автобус, домашний арест, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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