ДТП с Дизель шоу: водитель получил домашний арест
Шевченковкий районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка.
Шевченковский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест водителя автобуса Михаила Манюка, которого обвиняют в совершении ДТП, в котором погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает Громадське радіо.
Манюк также обязан информировать следователя и прокурора о месте лечения и предоставлять подтверждающие справки.
Ранее Манюк рассказал подробности смертельной аварии.
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