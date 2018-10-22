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В Украине снизилось число угонов автомобилей - полиция

Комментариев: 1
В стране зафиксировано уменьшение количества угонов автомобилей, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины.
В полиции сообщают, что число угонов автомобилей в стране снизилось
В полиции сообщают, что число угонов автомобилей в стране снизилось
Таисия Стеценко/Корреспондент.net

В Украине за последние шесть лет зафиксировано уменьшение количества угонов автомобилей. Об этом в понедельник, 22 октября, на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что на сегодня наибольшее количество угнанных автомобилей по стране - Toyota.

"Наибольшее количество угнанных автомобилей премиум класса в Киеве - 221", - сообщил Аброськин.

Он также рассказал, что по итогам работы в 2018 году, за отсутствие комплексного подхода в организации раскрытия угонов транспортных средств, руководитель управления уголовного розыска Национальной полиции в Киеве уволен с занимаемой должности.

Кроме этого, 27 работников этого же подразделения получили дисциплинарные взыскания.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия.

Также сообщалось, что в стране с 2013 года на 10% снизился уровень преступности.

 

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Теги: автомобили, полиция, угон, кражи, угон автомобиля, Вячеслав Аброськин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Tratarog    22.10.2018, 23:29
Оценка:  0
Tratarog
100% снизилось)) Сейчас только идиоты угоняют укробляхи. Или элиту. Остальной шлак угоняют с евробляхами, а там даже заяву не берут, потому что ты никто и тачка не твоя. Так что все круто. Воры счастливы, и полиция счастлива)
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