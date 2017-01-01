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Опубликованы фото электрички в аэропорт Борисполь

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По словам главы Укрзализныци, рельсовых автобусов будет пять, из них четыре - на маршруте и еще один резервный.
"Укрзализныця" показала, как будет выглядеть экспресс в аэропорт "Борисполь"
"Укрзализныця" показала, как будет выглядеть экспресс в аэропорт "Борисполь"
facebook.com/Kravtsov.Evg

Укрзализныця показала, как будут выглядеть рельсобусы PESA, которые выйдут на маршрут Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт. Фотографии опубликовал и.о. главы правления компании Евгений Кравцов в соцсети.

"Больше не держим интригу и показываем отремонтированные рельсовые автобусы Pesa. Такие красавцы будут курсировать с Центрального вокзала к международному аэропорту "Борисполь", - написал Кравцов. 

Транспортное средство окрашено в бело-синие цвета, а спереди в нижней части - в желтый. "Их будет пять: четыре на маршруте и один резервный", - добавил Кравцов.

Ранее Укрзализныця в ходе презентации нового логотипа показала, как выглядит так называемый поезд "четырех столиц".

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Теги: фото, электричка, аэропорт Борисполь, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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