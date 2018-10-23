Сутки на Донбассе: 12 обстрелов, потерь у ВСУ нет

Сепаратисты не применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями, утверждают в штабе ООС.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил Минобороны

За минувшие сутки сепаратисты 12 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины - погибших и пострадавших нет. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) на странице в Facebook утром во вторник, 23 октября.

При этом в штабе подчеркнули, что сепаратисты не применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями

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"Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Почти в половине случаев наши войска отвечали адекватным огнем", – отметили в штабе.

Там добавили, что сепаратисты осуществляли обстрелы позиций ООС в районе населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединский.

В пресс-центре подчеркнули, что опорный пункт ООС неподалеку Счастья получил огневое воздействия с автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано вблизи Марьинки и Лебединского.

В то же время с начала текущих суток, 23 октября, сепаратисты огонь по позициям ВСУ пока не открывали.

Отметим, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг, чьи полномочия заканчиваются в конце месяца, накануне отправился на Донбасс, чтобы оценить ситуацию с безопасностью в регионе.

Как сообщалось 22 октября, в "ЛНР" боевики не дают эвакуировать тела мирных жителей.