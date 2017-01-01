В Кривом Роге мужчина с ножом напал на мать с ребенком

Полиция задержала нападавшего.

Никто из людей не пострадал 1kr.ua

В Кривом Роге на микрорайоне Восточный-2 21 октября мужчина напал на мать с ребенком.

Об этом сообщает Первый Криворожский.

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Как сообщили свидетели происшествия, это случилось по улице Лисового около 20 часов вечера. Нападавшему около 50 лет, он сначала подрался с соседом, а потом достал нож и начал бросаться с ним на супругу и ребенка оппонента.

На место случившегося горожане вызвали полицию, к нападавшему патрульные применили наручники, потому что он вел себя агрессивно.

В Криворожском отделе полиции редакции сообщили, что информацию о происшествии зарегистрировали в журнал единого учета, хулиган был доставлено в отделение полиции.

Как сообщалось 16 октября, в Мелитополе отец зарезал спящего 9-летнего сына.