Радужные полосы и селитра: ЧП в акваторий портов Херсона и Мариуполя

АМПУ выявила загрязнение акваторий Мариупольского и Херсонского портов.

Госпредприятие Администрация морских портов Украины (АМПУ) обнаружило загрязнение вод акваторий Мариупольсого и Херсонского морских портов.

Об этом сообщила пресс-служба АМПУ.

Представители Мариупольского филиала АМПУ в минувший четверг обнаружили загрязнение акватории в районе причала №3 Мариупольсого порта, в месте проведения грузовых операций судном Vitis.

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Представителями отдела экологической безопасности Мариупольского филиала АМПУ совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Азовской морской экологической госинспекции, провели мероприятия по обследованию места загрязнения. По результатам, согласно визуальной оценке, было обнаружено загрязнение нефтепродуктами, а именно радужные полосы на поверхности морской воды общей площадью 15 кубометров.

“Представителями Государственной Азовской морской экологической инспекции в присутствии сотрудников Мариупольского филиала ГП АМПУ был произведен отбор проб морской воды, с целью проведения инструментально-лабораторных исследований“, — сказано в сообщении.

Кроме того, представители Херсонского филиала АМПУ совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Черного моря выявили факт сброса вод со шпигатов судна St. Nicolas.

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На судне производились операции по разгрузке аммиачной селитры на причале №4 Херсонского порта. Средствами фото- и видеофиксации задокументирован факт вероятного замывания палубы судна от остатков груза, о чем свидетельствует наличие воды на палубе судна.

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Черного моря для проведения лабораторных исследований осуществлен отбор проб воды между бортом судна и причалом в местах сброса.

Согласно протоколу измерений показателей состава и свойств проб воды №569 от 18 октября 2018 года, установлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций взвешенных веществ в 15,25 раза, железа — в 14,8 раза, нефтепродуктов — в 3,4 раза.

“По факту возможного нарушения природоохранного законодательства проводятся мероприятия по установлению причин наличия на палубе судна воды, сброса такой воды с палубы через шпигаты во время разгрузки химического сырья, а также планируется осуществление осмотра судового природоохранного оборудования“, — говорится в сообщении.

Как сообщалось в июле, возле Кинбурнской косы в море сбрасывают отходы.