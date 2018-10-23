В Google Maps переименовали Верховную Раду в Верховную ЗРаду

Раду в Сети переименовали пользователи, которые оценили работу парламента на 1 балл.

Пользователи снизили рейтинг учреждения до 2,5 из 5 smartclever.com.ua

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Пользователи сервиса Google Maps переименовали Верховную Раду Украины в Верховную ЗРаду Украины.

Также пользователи оставили ведомству десятки негативных отзывов, что позволило снизить рейтинг учреждения до 2,5 из 5. Большинство пользователей сервиса оценили работу Рады на 1 балл.

Напомним, 19 октября на момент закрытия утреннего пленарного заседания Верховной Рады в сессионном зале осталось всего 13 депутатов из 450. Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая вела заседание, использовала этот случай для критики парламентской формы правления.