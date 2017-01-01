Бунт экс-торнадовцев в СИЗО: завершено досудебное следствие

Всем лицам, которым было сообщено о подозрении, и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования.

Все восемь подозреваемых содержатся под стражей unian.net

Прокуратура завершила досудебное расследование по делу экс-бойцов расформированной спецроты Торнадо, которым инкриминируют совершение бунта в СИЗО.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

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“Прокурором в порядке, предусмотренном ст. 290 УПК Украины всем лицам, которым было сообщено о подозрении, и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставления доступа к материалам досудебного расследования в уголовном производстве“, - сообщила Сарган.

Также, по ее словам, завершено досудебное расследование в отношении трех сотрудников государственного учреждения Киевский следственный изолятор, которым сообщено о подозрении по фактам пособничества экс - бойцам роты Торнадо в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 УК Украины.

В настоящее время в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование с целью установления и привлечения к ответственности всего круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

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Напомним, 9 августа осуждены бойцы батальона Торнадо устроили вооруженное сопротивление в Лукьяновском СИЗО. По данному факту военная прокуратура возбудила уголовное дело по четырем статьям.

По данным Минюста, осужденные имели при себе холодное оружие, использовали самодельные взрывные пакеты. Вследствие сопротивления травмирован работник уголовно-исполнительной службы.

Как сообщалось 10 августа, к бунту торнадовцев были причастны сотрудники СИЗО.