В Госдуме РФ бурно отреагировали на идею переименовать Крым

Российские депутаты язвито высказались в адрес инициатора переименования аннексированного полуострова.

Предложение председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова переименовать Крым вызвало у россиян бурные эмоции.

К примеру, глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников обозвал такую идею “несусветной глупостью“. А варианты названия - “наигранными“, пишут росСМИ.

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“Депутат“ Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил, что инициатива обусловлена жаждой ложной популярности Чубарова.

“Чубарову хочется стать автономным царьком, вот и льется из него предложение о переименовании Крыма“, - сказал Бальбек Известиям.

“Депутат“ Госсовета Крыма Владислав Ганжара заявил, что оккупантам все равно, как Крым будет называть Украина.

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Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров сообщил о возможном изменении названия административно-территориальной единицы Автономная республика Крым в составе Украины после создания на полуострове крымскотатарской национальной автономии.