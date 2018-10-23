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Украина оспорит пошлины Армении и Кыргызстана

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Во Всемирной торговой организации рассмотрят жалобу Украины на антидемпинговые пошлины, введенные на украинские стальные трубы.
Украина инициирует спор с Арменией и Кыргызстаном
Украина инициирует спор с Арменией и Кыргызстаном
EPA/UPG

Украина направила во Всемирную торговую организацию жалобу относительно антидемпинговых пошлин Армении и Кыргызстана на украинские стальные трубы. В понедельник, 22 октября, запрос Украины на консультации был распространен между государствами-членами ВТО, сообщается на сайте организации.

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Так, Украина заявила, что Армения и Кыргызстан, которые являются членами Евразийского экономического союза, должны были постепенно отменить ошибочные и превышающие необходимый уровень пошлины.

Украина утверждает, что установленные на ее продукцию антидемпинговые пошлины несовместимы с положениями антидемпингового соглашения ВТО и статьи 6 генерального договора о тарифах и торговле.

Просьба о консультации официально инициирует спор в ВТО. Теперь у Армении и Кыргызстана есть 60 дней, чтобы решить этот вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейших судебных разбирательств.

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Если путем консультаций не удастся решить спор, Украина может потребовать в ВТО вынести решение.

Ранее Киев обжаловал решение ВТО о пошлинах на удобрения, которое было принято в пользу РФ.

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Теги: Украина, Армения, Кыргызстан, Пошлины, ВТО
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