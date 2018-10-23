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Олень сильно травмировал монаха Почаевской Лавры

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У пострадавшего множественные рваные раны черепа и разбит нос.
Травмы пострадавший получил в ските Свято-Духовского монастыря
Травмы пострадавший получил в ските Свято-Духовского монастыря
depositphotos.com

В ските Свято-Духовский монастырь в Тернопольской области вечером 20 октября произошел трагический инцидент - олень едва не затоптал до смерти 52-летнего монаха. 

Об этом сообщает сайт Тернопольчане.

В Кременецкую центральную районную клиническую больницу попал монах Почаевской Лавры.

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“У него диагностировали множественные рваные раны частей черепа, затылочной и височной области, а также разрыв стенок носовых ходов, - сообщают медики.

Предварительно известно, что травмы были нанесены ударами копыт оленя.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщалось 10 февраля, в селе под Николаевом свиньи съели пенсионера.

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Теги: животные, олень. монах, Тернопольская область
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    23.10.2018, 11:01
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
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