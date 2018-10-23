Олень сильно травмировал монаха Почаевской Лавры

У пострадавшего множественные рваные раны черепа и разбит нос.

В ските Свято-Духовский монастырь в Тернопольской области вечером 20 октября произошел трагический инцидент - олень едва не затоптал до смерти 52-летнего монаха.

Об этом сообщает сайт Тернопольчане.

В Кременецкую центральную районную клиническую больницу попал монах Почаевской Лавры.

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“У него диагностировали множественные рваные раны частей черепа, затылочной и височной области, а также разрыв стенок носовых ходов, - сообщают медики.

Предварительно известно, что травмы были нанесены ударами копыт оленя.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Как сообщалось 10 февраля, в селе под Николаевом свиньи съели пенсионера.