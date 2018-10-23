Олень сильно травмировал монаха Почаевской Лавры
У пострадавшего множественные рваные раны черепа и разбит нос.
В ските Свято-Духовский монастырь в Тернопольской области вечером 20 октября произошел трагический инцидент - олень едва не затоптал до смерти 52-летнего монаха.
Об этом сообщает сайт Тернопольчане.
В Кременецкую центральную районную клиническую больницу попал монах Почаевской Лавры.
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“У него диагностировали множественные рваные раны частей черепа, затылочной и височной области, а также разрыв стенок носовых ходов, - сообщают медики.
Предварительно известно, что травмы были нанесены ударами копыт оленя.
Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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