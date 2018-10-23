В Виннице провели уникальную операцию, остановив на час сердце пациента

Кардиохирурги заменили поврежденный аортальный клапан механическим в условиях искусственного кровообращения.

Жизни пациента ничего не угрожает, он проходит курс реабилитации depositphotos.com

Киевские и винницкие кардиохирурги провели уникальную операцию по замене аортального клапана: сердце 62-летнего жителя Жмеринского района около часа оставалось “выключенным“ - врачи работали в условиях искусственного кровообращения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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У пациента во время планового осмотра выявили стеноз аортального клапана (сужение отверстия аорты за счет сращивания створок ее клапана, что препятствует нормальному току крови из левого желудочка в аорту). В этой связи было принято решение заменить поврежденный клапан на штучный механический.

Операция прошла в Винницком региональном клиническом лечебно-диагностическом центре сердечно-сосудистой патологии под руководством Андрея Руснака из Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

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Сейчас жизни пациента ничего не угрожает; он проходит курс послеоперационной реабилитации.

Напомним, 22 октября заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк заявил, что в 2019 году будут введены электронные медицинские книги, рецепты на программу Доступные лекарства, больничные и начнется реформа вторичного звена медицинской помощи.