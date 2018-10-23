В Минсоцполитики рассказали, могут ли устно отказать в субсидии

Устный отказ в субсидии признан неправомерным.

Отказ в предоставлении субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг должен обязательно быть документальным. Устный отказ в субсидии является неправомерным. Об этом заявила заместитель министра социальной политики Украины Лариса Попова во время селекторного совещания, передает пресс-служба Минсоцполитики.

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“Очень важный вопрос, который волнует людей, это устный отказ в назначении субсидий - это недопустимо, каждый человек имеет право подать заявление и декларацию и получить четкий ответ о результатах их рассмотрения“, - цитирует пресс-служба заявление Ларисы Поповой.

Кроме того, чиновница поручила региональным отделениям ведомства урегулировать режим работы таким образом, чтобы предотвратить возникновение очередей.

При этом она подчеркнула, что значительную часть ответственности отныне получили комиссии, образованные при местных органах власти, которые будут рассматривать каждый вопрос о назначении или не назначении субсидии в индивидуальном порядке.

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Нововведения коснулись и расчета суммы субсидии: отныне к сумме доходов домохозяйства не засчитываются алименты, а домохозяйствам, проживающим в одном жилом помещении с разделенными лицевыми счетами, назначаться субсидия на их часть отапливаемой площади, если и не превышает установленный норматив.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине изменились условия оформления субсидий.